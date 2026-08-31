Schijndel: aanvraag schaapskooi met wolfsdak ingetrokken

De aanvraag voor een schaapskooi met wolfsdak in Schijndel is ingetrokken.

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De gemeente Meierijstad heeft bevestigd dat de aanvraag voor het bouwen van een schaapskooi met wolfsdak aan de Kerkstraat 20 in Schijndel is ingetrokken. Het verzoek werd oorspronkelijk ingediend op 5 juli 2026 onder kenmerk OW-2026-3251.

De reden voor het intrekken van de aanvraag is niet bekendgemaakt. Het project, dat een karakteristiek wolfsdak zou omvatten, zal voorlopig dus niet doorgaan.