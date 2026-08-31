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Schijndel: aanvraag schaapskooi met wolfsdak ingetrokken
Vandaag om 09:30
De aanvraag voor een schaapskooi met wolfsdak in Schijndel is ingetrokken.
De gemeente Meierijstad heeft bevestigd dat de aanvraag voor het bouwen van een schaapskooi met wolfsdak aan de Kerkstraat 20 in Schijndel is ingetrokken. Het verzoek werd oorspronkelijk ingediend op 5 juli 2026 onder kenmerk OW-2026-3251.
De reden voor het intrekken van de aanvraag is niet bekendgemaakt. Het project, dat een karakteristiek wolfsdak zou omvatten, zal voorlopig dus niet doorgaan.
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