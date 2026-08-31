Bouwplannen voor woning en bijgebouw in Schijndel

Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van een woning en bijgebouw op kavel 9 van Grote Braeck in Schijndel. De gemeente Meierijstad heeft deze aanvraag op 27 augustus 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het bouwen van een woning met een bijgebouw aan de Grote Braeck, kavel 9 in Schijndel. Het is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-4124.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, al kan deze termijn met zes weken worden verlengd. Ook kan de behandeling tijdelijk worden stopgezet als er extra informatie nodig is.