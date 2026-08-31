Gemeente Etten-Leur past meerdere subsidieregelingen aan

De gemeente Etten-Leur heeft wijzigingen doorgevoerd in twaalf subsidieregelingen. Het gaat onder meer om aanpassingen van subsidieplafonds en technische bepalingen.

Gevonden voor jou

Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur heeft besloten om meerdere subsidieregelingen aan te passen. Subsidieplafonds zijn op een duurzame en transparante manier vastgelegd. Zo wordt bijvoorbeeld het plafond voor buurtbusverenigingen vastgesteld op 3.000 euro per jaar, terwijl dat voor groene daken nu 50.000 euro bedraagt.

Ook zijn er technische wijzigingen doorgevoerd, zoals bij de regeling voor huur en exploitatie. Hier moeten aanvragers voortaan een jaarrekening of financiële verslaglegging overleggen. De regeling voor voor- en vroegschoolse educatie krijgt een plafond van 1 miljoen euro in 2027, maar dit is afhankelijk van de goedkeuring van de gemeentelijke begroting. Het besluit is op 18 augustus 2026 vastgesteld en treedt de dag na publicatie in het Gemeenteblad in werking.