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Gemeente Etten-Leur trekt zes subsidieregelingen in
Vandaag om 09:30
De gemeente Etten-Leur heeft besloten zes subsidieregelingen in te trekken. Volgens het college waren sommige regelingen al vervangen, terwijl andere hun openstellingstermijn al geruime tijd geleden hebben gesloten.
Het besluit betreft onder meer subsidies voor een gezonde schoolomgeving, jeugdactiviteiten en armoedebestrijding. Ook de regelingen voor sportvisie, buurtbusverenigingen en huur en exploitatie worden ingetrokken.
Het college van burgemeester en wethouders vindt het intrekken van deze regelingen wenselijk omdat ze niet meer actueel zijn. Het besluit is op 18 augustus 2026 vastgesteld en treedt in werking op de dag na publicatie in het gemeenteblad.
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