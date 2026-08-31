Samenscholingsverbod Vogelaarpark Etten-Leur verlengd

Vanwege aanhoudende overlast heeft de gemeente Etten-Leur een nieuw samenscholingsverbod afgekondigd voor het Vogelaarpark en omgeving. Het verbod geldt van 1 september 2026 tot 4 januari 2027.

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De maatregel is genomen omdat eerdere samenscholingsverboden aantoonbaar de overlast hebben verminderd, maar na afloop van deze verboden de problemen direct weer toenamen. Groepen jongeren zorgen voor geluidshinder, vernielingen en gevaarlijke situaties, zoals het afsteken van zwaar vuurwerk en het omzagen van bomen.

Het nieuwe verbod is van kracht in het Vogelaarpark, de directe omgeving en de parkeerplaats bij winkelgebied Schoonhout. Het is verboden om daar met twee of meer personen samen te komen als dit zorgt voor overlast of gevaar. Handhaving gebeurt door politie en boa’s, die bevoegd zijn om op te treden bij overtredingen.

Naast het samenscholingsverbod werkt de gemeente aan een integrale aanpak met onder meer gesprekken met jongeren, fysieke aanpassingen in het park en extra toezicht. Zo is een heuvel afgevlakt om de zichtlijnen te verbeteren, en worden verdere maatregelen onderzocht om de sociale veiligheid te vergroten.

Het verbod geldt op doordeweekse dagen van zes uur ’s avonds tot vier uur ’s ochtends, en in weekenden en schoolvakanties de hele dag en nacht.