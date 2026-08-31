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Bouw van woonhuis aan Burgemeester Brendersstraat in Berkel-Enschot

Vandaag om 09:30

De gemeente Tilburg heeft toestemming gegeven voor de bouw van een woonhuis aan de Burgemeester Brendersstraat 2 in Berkel-Enschot. Deze vergunning valt onder een speciale regeling buiten het huidige Omgevingsplan.

Gevonden voor jou

De bouw van het woonhuis aan de Burgemeester Brendersstraat 2 in Berkel-Enschot is mogelijk gemaakt door een zogenoemde BOPA-vergunning. Dit staat voor Buitenplanse OmgevingsPlan Activiteit en wordt gebruikt voor projecten die niet binnen het huidige Omgevingsplan passen. De gemeente Tilburg moet deze wijziging later nog verwerken in het Omgevingsplan.

Een omgevingsvergunning is nodig voor het bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aanleggen van iets. Door deze vergunning kan er een verandering plaatsvinden in de omgeving van Berkel-Enschot.

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