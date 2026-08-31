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Beslistermijn omgevingsvergunning Kruisvaardersstraat Tilburg verlengd
Vandaag om 09:30
De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn verlengd voor een omgevingsvergunning aan de Kruisvaardersstraat. Het gaat om een aanvraag voor een vaste trap tussen de tweede en derde verdieping.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning werd op 29 juni 2026 ontvangen en staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00008274. Door de verlenging eindigt de huidige beslistermijn op 11 oktober 2026. Deze termijn kan nog worden opgeschort, waardoor de beslissing mogelijk later volgt.
De vergunningaanvraag betreft het maken van een sparing en het plaatsen van een vaste trap in het pand aan de Kruisvaardersstraat 32-18 in Tilburg. Zodra er een besluit is genomen, maakt de gemeente dit bekend via een nieuw bericht.
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