Beslistermijn omgevingsvergunning Kruisvaardersstraat Tilburg verlengd

De gemeente Tilburg heeft de beslistermijn verlengd voor een omgevingsvergunning aan de Kruisvaardersstraat. Het gaat om een aanvraag voor een vaste trap tussen de tweede en derde verdieping.

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De vergunningaanvraag betreft het maken van een sparing en het plaatsen van een vaste trap in het pand aan de Kruisvaardersstraat 32-18 in Tilburg. Zodra er een besluit is genomen, maakt de gemeente dit bekend via een nieuw bericht.