Vergunningsaanvraag voor rooien van bomen in Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een aanvraag ontvangen voor het rooien van vier populieren aan de Broekstraat in Mierlo.

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Op 25 augustus 2026 heeft de gemeente Geldrop-Mierlo een aanvraag ontvangen voor een vergunning om vier populieren te rooien. Het gaat om bomen aan de Broekstraat, op huisnummer 59.

De aanvraag heeft zaaknummer 17713840288 gekregen. Er kan op dit moment nog geen bezwaar worden gemaakt. Dit wordt pas mogelijk zodra er een besluit is genomen over de aanvraag.