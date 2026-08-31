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Buitenschoolse opvang gepland aan Gijzenrooiseweg in Geldrop

Vandaag om 09:30

Op de Gijzenrooiseweg 3 in Geldrop is een aanvraag ingediend voor de bouw van een buitenschoolse opvang. De gemeente ontving de aanvraag op 25 augustus.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het realiseren van een buitenschoolse opvang aan de Gijzenrooiseweg 3 in Geldrop. Het ingediende verzoek heeft zaaknummer 17713840052 en is door de gemeente Geldrop-Mierlo geregistreerd.

In deze fase is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.

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