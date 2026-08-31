Corso en Cultuurfestival keert terug in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een melding ontvangen voor het Corso & Cultuurfestival. Het evenement vindt plaats van 18 tot en met 20 september in het centrum van Valkenswaard.

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Het Corso & Cultuurfestival keert dit najaar terug naar Valkenswaard. De activiteiten zijn onderdeel van een meerjarenvergunning en vinden plaats op de Frans van Beststraat, de Markt en het Van Bestpark.

Het evenement staat gepland voor drie dagen: vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 september. Tijdens deze periode geldt een wegsleepregeling in het gebied. Bezwaar maken tegen de melding is niet mogelijk, omdat deze valt binnen de eerder verleende vergunning.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer 0000490984 en heeft betrekking op diverse activiteiten in het centrum van Valkenswaard.