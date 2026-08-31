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Tijdelijke onderwijsaccommodatie aangevraagd in Roosendaal

Vandaag om 09:34

Er is een vergunning aangevraagd voor een tijdelijke onderwijsaccommodatie aan de Heulberg 1 in Roosendaal. De aanvraag is op 21 augustus ingediend en wordt nog beoordeeld.

Gevonden voor jou

Het gaat om een verzoek om een tijdelijke onderwijsaccommodatie te plaatsen op de locatie Heulberg 1 in Roosendaal. De aanvraag draagt registratienummer 2026OPA050137 en ligt op dit moment ter beoordeling.

De documenten van de aanvraag zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een besluit op deze aanvraag is genomen.

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