Propaantank geplaatst bij woonhuis in Heerle

Bij Zoomvlietweg in Heerle heeft Van der Velde een propaantank van 1,6 m3 geplaatst. Dit dient voor het verwarmen van het woonhuis.

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Op 17 augustus 2026 heeft Van der Velde een melding gedaan bij de gemeente Roosendaal voor een milieubelastende activiteit. De melding ging over het plaatsen van een propaantank van 1,6 m3 bij hun locatie aan de Zoomvlietweg 9 in Heerle. Deze tank wordt gebruikt om het woonhuis te verwarmen.

De melding is op 27 augustus 2026 afgehandeld. Tegen deze melding kon geen bezwaar of beroep worden aangetekend. De zaak heeft het kenmerk Z2026-00021235.