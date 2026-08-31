Fietsenstalling aangevraagd aan Laan van Brabant in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een fietsenstalling aan de Laan van Brabant 61 in Roosendaal. Deze aanvraag werd op 26 augustus 2026 geregistreerd.

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Op de locatie Laan van Brabant 61 in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een fietsenstalling. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026OPA050185.

De aanvraag is ingediend op 26 augustus 2026. Inwoners kunnen de details van deze aanvraag op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken tegen de aanvraag is niet mogelijk; dit kan pas na een besluit op de aanvraag.