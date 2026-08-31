Rolluiken gepland op Brugstraat in Roosendaal

In Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van rolluiken aan de Brugstraat. De aanvraag is ingediend op 26 augustus.

Gevonden voor jou

Het gaat om een verzoek om rolluiken te plaatsen op het adres Brugstraat 40, 4701 LJ Roosendaal. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026OPA050179.

Belangstellenden kunnen de aanvraag op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra er een beslissing op de aanvraag is genomen.