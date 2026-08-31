Uitweg-aanvraag voor Carneooldijk in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend voor een uitweg op Carneooldijk 57 in Roosendaal. De melding is geregistreerd op 27 augustus 2026.

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Op de locatie Carneooldijk 57 in Roosendaal is een aanvraag gedaan voor een uitweg. Dit is een melding waarbij iemand toestemming vraagt om een verbinding te maken tussen een perceel en de openbare weg. De aanvraag heeft registratienummer 2026AUW050173.

De melding werd op 27 augustus 2026 ingediend. Het verzoek kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor in Roosendaal. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen over de aanvraag.