Uitbreiding van kantoor aangevraagd in Roosendaal

Op de Rucphensebaan 58 in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een kantoor. Deze aanvraag is op 25 augustus 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft registratienummer 2026OPA050178 en betreft het vergroten van een kantoor op het adres Rucphensebaan 58 in Roosendaal. Belangstellenden kunnen de ingediende stukken op afspraak bekijken bij de publieksbalie van het stadskantoor.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dat kan pas als er een besluit is genomen over de vergunning.