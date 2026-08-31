Navigatie overslaan
Ontdek

Uitbreiding van kantoor aangevraagd in Roosendaal

Vandaag om 09:34

Op de Rucphensebaan 58 in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het uitbreiden van een kantoor. Deze aanvraag is op 25 augustus 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor een omgevingsvergunning heeft registratienummer 2026OPA050178 en betreft het vergroten van een kantoor op het adres Rucphensebaan 58 in Roosendaal. Belangstellenden kunnen de ingediende stukken op afspraak bekijken bij de publieksbalie van het stadskantoor.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dat kan pas als er een besluit is genomen over de vergunning.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Roosendaal

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.