Bouwplannen voor vrijstaande woning in Veldhoven ingediend

In Veldhoven is een aanvraag gedaan voor het bouwen van een vrijstaande woning op kavel K02.

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De gemeente Veldhoven heeft op 27 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een vrijstaande woning. Het gaat om de locatie Djept kavel K02, kadastraal bekend als VHV01 sectie K nummer 3006. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01513.

De stukken zijn niet standaard beschikbaar, maar kunnen op verzoek worden ingezien bij de gemeente. Bezwaar maken is nu nog niet mogelijk; dit kan pas nadat er een besluit is genomen over de aanvraag.