Nieuwe inrit bij Koepel 10 in Veldhoven goedgekeurd

De gemeente Veldhoven heeft een melding goedgekeurd voor het realiseren van een nieuwe inrit bij Koepel 10. Het besluit hierover werd op 27 augustus genomen.

Gevonden voor jou

Het gaat om een melding geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01283. Burgemeester en wethouders hebben de aanvraag beoordeeld en geaccepteerd. De nieuwe inrit komt op het adres Koepel 10 in Veldhoven.

De bijbehorende stukken zijn op verzoek in te zien via het team Infra en Maatschappelijk Vastgoed van de gemeente. Het besluit zelf is genomen op 27 augustus.