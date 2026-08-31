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Deurne geeft groen licht voor woning met bedrijfshal

Vandaag om 09:34

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de bouw van een woning met bedrijfshal. Het besluit is genomen op 26 augustus 2026 en geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0693.

Gevonden voor jou

Het besluit betreft het bouwen van een woning en een bedrijfshal op een niet nader gespecificeerde locatie. Dit valt onder de activiteit 'omgevingsplanactiviteit (bouw)'.

Belangrijke stukken die horen bij het besluit zijn als bijlagen opgenomen bij de bekendmaking. Wie meer wil weten over het besluit kan contact opnemen met de gemeente Deurne.

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