Beslistermijn verlengd voor gebruik sporthal in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft de beslistermijn verlengd voor het gebruik van een sporthal aan de Hoge Brake 3 als sportkantine, kantoor en vergaderruimte.

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Burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben besloten de termijn voor een aanvraag omgevingsvergunning met zes weken te verlengen. Het gaat om het plan om de sporthal aan de Hoge Brake 3 in Nuenen mede te gebruiken voor een sportkantine, ondergeschikte horeca en kantoor- en vergaderruimte.

De nieuwe uiterste datum voor een besluit is vastgesteld op 11 oktober 2026. Het zaaknummer van de aanvraag is 08203776019.