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Kofferbakverkoop op 27 september in Nuenen
Vandaag om 09:34
Op 27 september organiseert het Heilig Kruisgilde een kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan Lankveld 10 in Nuenen.
De kofferbakverkoop vindt plaats op het Gildeterrein, een locatie aan Lankveld 10 in Nuenen. Het evenement is bedoeld voor mensen die hun tweedehands spullen willen verkopen vanuit de kofferbak van hun auto.
De toestemming voor dit evenement is op 24 augustus 2026 verleend aan het Heilig Kruisgilde. Het evenement biedt ruimte aan bezoekers en verkopers om spullen te kopen en verkopen in een informele sfeer.
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