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Bevrijdingsherdenking op 19 september bij H. Clemenskerk in Nuenen

Vandaag om 09:34

Op 19 september 2026 vindt de Bevrijdingsherdenking plaats bij de H. Clemenskerk in Nuenen. De optocht en herdenking starten om half zeven ’s avonds en duren tot middernacht.

Gevonden voor jou

De Stichting Herdenkingen Nuenen organiseert de Bevrijdingsherdenking op dinsdag 19 september 2026. Het programma begint met een optocht vanaf de H. Clemenskerk en gaat via Park, Parkstraat naar het monument op de Europlaan. Daarna keert de stoet terug naar de kerk, waar een herdenking en muzikale avond plaatsvinden op het wegdeel bij Park.

De activiteiten vinden plaats tussen 18:30 uur en 24:00 uur. Het evenement heeft toestemming gekregen van de gemeente Nuenen, die dit op 25 augustus heeft verzonden.

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