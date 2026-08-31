Kader Grondprijzen en Exploitatiebijdragen 2026 vastgesteld in Nuenen

De gemeenteraad van Nuenen heeft het Kader Grondprijzen en Exploitatiebijdragen 2026 vastgesteld. Dit document bepaalt de grondprijzen en exploitatiebijdragen voor verschillende typen grond en bouwprojecten. De nieuwe prijzen gelden vanaf 1 januari 2026.

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De grondprijzen in Nuenen worden jaarlijks geactualiseerd en vastgelegd in het kaderdocument. Het gaat om prijzen voor bouwrijpe grond, niet-bouwrijpe grond, snippergroen en agrarische grond. Voor bouwrijpe grond zijn de prijzen afhankelijk van de locatie en het type bebouwing. Zo wordt voor vrije sector woningbouw in Nuenen een basisprijs van 450 euro per vierkante meter gehanteerd, terwijl deze in kleinere kernen zoals Gerwen en Nederwetten 410 euro bedraagt.

Daarnaast zijn er regels voor exploitatiebijdragen, die worden gevraagd bij bestemmingswijzigingen of verkoop van niet-bouwrijpe grond. Deze bijdragen dekken kosten zoals aanleg van infrastructuur en planontwikkeling. Voor sociale woningbouw en bedrijventerreinen zijn specifieke richtprijzen en bijdragen vastgesteld, waaronder een afdracht van 5.000 euro per woning voor bovenwijkse voorzieningen.

Met dit besluit wil de gemeente Nuenen transparantie bieden en de realisatie van verschillende woningtypes en projecten stimuleren. Bestaande afspraken blijven echter van kracht en afwijkingen worden per project beoordeeld.