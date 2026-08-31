Vergunningsaanvraag voor inrit op Heideheuvel in Best

De gemeente Best heeft op 26 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een inrit op kavel 8 van Heideheuvel.

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Het gaat om een vergunning voor het aanleggen of aanpassen van een uitweg op de genoemde locatie. De gemeente zal uiterlijk op 21 oktober 2026 beslissen of de aanvraag wordt goedgekeurd. Mocht extra tijd nodig zijn, dan kan de beslissing met maximaal zes weken worden uitgesteld.

De aanvraag is geregistreerd onder dossiernummer Z2026-00001600. De gemeente maakt zowel de uiteindelijke beslissing als een eventuele verlenging van de termijn bekend op dezelfde manier als deze aanvraag.