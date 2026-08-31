Mobiel puinbreken bij Handelseweg in Handel

Van der Heijden Nistelrode B.V. heeft gemeld bouw- en sloopafval te breken aan de Handelseweg in Handel. Dit gebeurt vijf dagen tussen 16 september en 16 december 2026.

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Het bedrijf Van der Heijden Nistelrode B.V. gaat bouw- en sloopafval mobiel breken aan de Handelseweg 6 in Handel. Dit houdt in dat puin op locatie wordt fijngemaakt met een speciale machine, zodat het hergebruikt kan worden. De werkzaamheden vinden plaats gedurende vijf werkdagen binnen de periode van 16 september tot en met 16 december 2026.

De melding is gedaan op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit is een verplichte kennisgeving zonder mogelijkheid tot bezwaar. Het gaat hier om een melding en niet om een aanvraag waarvoor goedkeuring nodig is.