Bouwplaatsinrichting aan Van de Pollstraat in Vught

Van 7 september tot 20 november wordt een bouwplaats ingericht aan de Van de Pollstraat in Vught.

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De gemeente Vught heeft ontheffing verleend voor het gebruik van de openbare weg aan de Van de Pollstraat, tussen de huisnummers 23 en 79. Dit is nodig voor het plaatsen van een bouwplaatsinrichting.

De werkzaamheden vinden plaats van 7 september tot en met 20 november 2026. De ontheffing is op 27 augustus verzonden.