Container mag tijdelijk op Theresialaan in Vught staan

Op de Theresialaan in Vught mag van 16 tot en met 27 oktober een container staan. De gemeente heeft hiervoor toestemming gegeven.

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De gemeente Vught heeft toestemming verleend voor het tijdelijk plaatsen van een container op de Theresialaan. De ontheffing geldt van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 2026.

De vergunning is op 27 augustus verzonden. Het adres waar de container komt te staan, is Theresialaan 50, 5262 BP Vught.