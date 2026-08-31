Opslag van grond gemeld bij Pierestraat in Rucphen

In Rucphen is een melding gedaan voor het opslaan van herbruikbare grond of baggerspecie aan de Pierestraat. Deze melding is afgehandeld op 27 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De opslag betreft grond of baggerspecie die zonder bewerking herbruikbaar is. Dit is gemeld volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gebruik van grond of baggerspecie kan invloed hebben op de bodem en het milieu.

De melding, gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00021673, ligt niet ter inzage en er kan geen bezwaar of beroep tegen worden ingesteld. De locatie waar het opslaan plaatsvindt is aan de Pierestraat in Rucphen.