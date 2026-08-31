Winkeluitbreiding Loopkantstraat Uden mogelijk na verleende vergunning

De gemeente Maashorst heeft een vergunning verleend voor een winkeluitbreiding aan de Loopkantstraat in Uden. Het besluit, genomen op 27 augustus, wijzigt de bestemming van bedrijven naar detailhandel.

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Op Loopkantstraat 30 in Uden mag de bestemming van bedrijven worden gewijzigd naar detailhandel. De vergunning maakt het mogelijk om de winkel uit te breiden en af te wijken van regels in het omgevingsplan. Het besluit is op 27 augustus verzonden.

Het zaaknummer van de vergunning is 59258-2026. Voor inzage in de stukken kun je contact opnemen met de gemeente Maashorst. Het besluit blijft geldig, ook als er bezwaar wordt gemaakt.