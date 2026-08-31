Veehouderij in Uden wil veranderen en luchtwassers plaatsen

De gemeente Maashorst heeft een ontwerpbeslissing genomen voor een veehouderij aan de Knokerdweg 16 in Uden. Het gaat om een aanvraag om veranderingen door te voeren en luchtwassers te plaatsen.

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Op 27 augustus 2026 is door de gemeente Maashorst een ontwerpbeslissing genomen voor een aanvraag met zaaknummer 2786-2024. Het betreft een omgevingsvergunning voor een veehouderij aan de Knokerdweg 16 in Uden. De aanvraag gaat over veranderingen binnen het bedrijf en het plaatsen van luchtwassers, die de uitstoot van vervuilende stoffen moeten verminderen.

De ontwerpbeslissing heeft betrekking op zowel bouwkundige aanpassingen als milieuvraagstukken. De bijbehorende stukken zijn vanaf 1 september 2026 zes weken lang in te zien, tot en met 12 oktober 2026. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.