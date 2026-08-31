Barbecue en schietwedstrijd op Gildeterrein Westerhoven

Op 6 september organiseert men een barbecue met schietwedstrijd in Westerhoven.

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Op het Gildeterrein aan de Eikewal 13 in Westerhoven vindt op woensdag 6 september een barbecue plaats, gecombineerd met een onderlinge schietwedstrijd. Het evenement duurt van twee uur ’s middags tot zes uur ’s avonds.

De gemeente Bergeijk heeft de melding voor het gebruik van de openbare ruimte en het produceren van geluid goedgekeurd. Bezwaar maken of in beroep gaan tegen deze melding is niet mogelijk.