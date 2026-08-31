Uitstel besluit over scheidingswand in Westerhoven

De gemeente heeft het besluit over een aanvraag voor het verwijderen van een scheidingswand in Westerhoven met zes weken uitgesteld.

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Het gaat om een vergunningsaanvraag voor werkzaamheden op het adres Leemskuilen 24a in Westerhoven. De aanvraag betreft het verwijderen van een scheidingswand, wat onder de technische bouwactiviteiten valt.

De periode waarin de gemeente een besluit moet nemen, is met zes weken verlengd. Het uiteindelijke besluit wordt op een later moment bekendgemaakt. Tegen de verlenging kan geen bezwaar worden gemaakt.