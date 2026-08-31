Onthulling documenten onder monument in Westerhoven op 11 oktober

Op 11 oktober worden onder het monument op het kerkplein in Westerhoven documenten onthuld. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor een melding ontvangen en goedgekeurd.

Gevonden voor jou

De onthulling vindt plaats onder het monument op het kerkplein in Westerhoven. Dit is gemeld bij de gemeente Bergeijk op 17 augustus 2026 onder zaaknummer 17248050. De activiteit omvat onder meer afwijkingen van de verkeerssituatie, een evenement en het gebruik van openbare ruimte.

De melding is in orde bevonden en de activiteit mag plaatsvinden. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of in beroep te gaan tegen deze melding.