Gemeente Bergeijk geeft ontheffing voor huifkartocht met tractor

De gemeente Bergeijk heeft een ontheffing verleend voor het vervoeren van personen in een huifkar voortbewogen door een tractor in 2026.

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In Bergeijk mogen personen het komende jaar worden vervoerd in een huifkar die door een tractor wordt getrokken. De gemeente heeft hiervoor een speciale ontheffing verleend. Het besluit, met zaaknummer 17248068, is op 28 augustus 2026 verstuurd.

De ontheffing maakt het mogelijk om openbare ruimte te gebruiken voor deze activiteiten. Het verbod op het vervoeren van personen in een tractorhuifkar geldt daarmee niet meer binnen de gemeentegrenzen voor het jaar 2026.