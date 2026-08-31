Buurtbarbecue op voetbalveldje in Bergeijk op 12 september

Op 12 september wordt een buurtbarbecue gehouden op het voetbalveldje bij het Kaar en het Ronsel in Bergeijk. De gemeente heeft de melding goedgekeurd.

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De gemeente Bergeijk heeft een melding ontvangen voor het gebruik van het voetbalveldje bij het Kaar en het Ronsel op 12 september. De activiteit betreft een buurtbarbecue waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte.

Deze melding is op 21 augustus ingediend en inmiddels in orde bevonden. Bezwaar maken of in beroep gaan tegen deze melding is niet mogelijk.