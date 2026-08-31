Grond wordt gebruikt voor ontsluiting A58 bij Oirschot

In Oirschot wordt grond toegepast binnen het projectgebied “ontsluiting A58, BIC Noord”.

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De gemeente Oirschot heeft een melding ontvangen van GBN Groep B.V. voor het gebruik van grond in het gebied rondom de Erica. Dit is bedoeld voor het project “ontsluiting A58, BIC Noord (ASML)”. De melding is gedaan op 26 augustus 2026.

Het toepassen van grond betekent dat de bodem wordt opgehoogd of aangelegd met grond. Volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is dit een kennisgeving en kan er geen bezwaar tegen worden ingediend.