Someren biedt subsidie voor isoleren slecht geïsoleerde koopwoningen

De gemeente Someren heeft een subsidieregeling ingesteld voor eigenaar-bewoners van slecht geïsoleerde koopwoningen. Het doel is om energiebesparende maatregelen te stimuleren en energiearmoede te verminderen. Subsidies kunnen worden aangevraagd voor woningen met een WOZ-waarde tot 477.000 euro.

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De regeling richt zich op koopwoningen met energielabel D, E, F of G en bouwdelen die slecht of niet geïsoleerd zijn. Eigenaren kunnen subsidie aanvragen voor maatregelen zoals spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie en glasisolatie. Ook energiezuinige ventilatie kan worden gesubsidieerd, mits deze wordt gecombineerd met isolatie en uitgevoerd door een vakspecialist.

De hoogte van de subsidie hangt af van de gekozen aanpak. Bij doe-het-zelf werkzaamheden is het maximale bedrag 1.250 euro, terwijl bij gebruik van biobased isolatiemateriaal dit kan oplopen tot 1.750 euro. Voor huishoudens die tot de groep energiearmoede behoren, geldt een hogere subsidie tot maximaal 3.500 euro.

De regeling is geldig voor maatregelen uitgevoerd vanaf 1 januari 2024. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 1 september 2028, zolang het subsidieplafond van 1,3 miljoen euro niet is bereikt.