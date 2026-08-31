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Asbest verwijderd aan Wilgenlaan in Diessen

Vandaag om 09:34

Op 24 augustus is aan de Wilgenlaan 12 in Diessen asbest verwijderd.

Gevonden voor jou

Het verwijderen van asbest vond plaats op een locatie in Diessen. Het ging om een adres aan de Wilgenlaan, nummer 12. De melding hierover werd afgehandeld door het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek.

De melding dateert van 24 augustus en staat geregistreerd onder kenmerknummer 1068698. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding.

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