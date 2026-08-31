Uitrit aangevraagd voor Versterstraat in Gilze

Er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een uitrit op de Versterstraat in Gilze. Het gaat om een stuk grond tussen nummer 26 en 36, ook bekend als Bolberg kavel 10-12.

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Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben op 26 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een uitrit op de Versterstraat. Deze aanvraag betreft een locatie tussen huisnummers 26 en 36, aangeduid als Bolberg kavel 10-12.

De aanvraag is gepubliceerd om inwoners te informeren. Het is nog niet duidelijk wanneer er een besluit wordt genomen. Zodra dat gebeurt, wordt dit ook bekendgemaakt.