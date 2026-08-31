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BSO mogelijk in clubgebouw op Sportparkweg in Rijen

Vandaag om 09:34

Er is een aanvraag ingediend om de bestemming van een clubgebouw in Rijen te wijzigen. Hierdoor kan op de Sportparkweg een buitenschoolse opvang (BSO) worden gestart.

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Op 25 augustus 2026 heeft de gemeente Gilze en Rijen een aanvraag ontvangen om de bestemming van het clubgebouw aan de Sportparkweg 9 in Rijen aan te passen. Deze wijziging moet het mogelijk maken om een BSO op deze locatie te realiseren.

Het clubgebouw is gevestigd op het sportpark en het plan is om de ruimte beschikbaar te stellen voor buitenschoolse opvang. De aanvraag betreft een omgevingsvergunning die nodig is om de bestemming officieel te wijzigen.

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