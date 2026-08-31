Grond of baggerspecie toegepast in Heusden

In Heusden is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie bij GOL DG1 Sectie 2K. Deze procedure is op 27 augustus 2026 afgerond.

Gevonden voor jou

De melding betreft het gebruik van grond of baggerspecie, wat inhoudt dat grond of baggerslib op een specifieke locatie wordt aangebracht. Dit gebeurt vaak om terreinen op te hogen of aan te leggen. Het besluit is genomen op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving, paragraaf 4.124.

De locatie van de toepassing is GOL DG1 Sectie 2K in de gemeente Heusden. Het zaaknummer dat aan deze melding is gekoppeld, is Z2026-00021922. Volgens de procedure is bezwaar of beroep tegen deze melding niet mogelijk.