Berlicum: aanvraag bouw van 26 nieuwe woningen

In Berlicum is een vergunning aangevraagd voor de bouw van 26 woningen op Garsthof De Ploeg. Het gaat om 18 sociale huurwoningen en 8 koopwoningen.

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De aanvraag betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) op de percelen H3763 en 4572. Het doel is om 26 nieuwe woningen te realiseren, waarvan een deel als sociale huur en een deel als koopwoning wordt aangeboden.

De aanvraag is op 26 augustus 2026 ingediend bij de gemeente. Het is nog niet mogelijk om een bezwaar in te dienen; dit kan pas nadat de vergunning is verleend.