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Beslistermijn verlengd voor dakopbouw in Berlicum

Vandaag om 09:35

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een dakopbouw te realiseren op een woonhuis aan Bunzinghage 31 in Berlicum. De nieuwe uiterste datum voor het besluit is vastgesteld op 13 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bouwactiviteit en een omgevingsplanactiviteit. Het gaat om het toevoegen van een dakopbouw op een bestaande woning aan de Bunzinghage. Deze activiteiten vallen onder de regels die het bouwen en technische aspecten van constructies reguleren.

De gemeente heeft de beslistermijn verlengd om de aanvraag verder te kunnen beoordelen. Het besluit wordt uiterlijk op 13 oktober 2026 genomen. Hiermee wordt gezorgd dat er voldoende tijd is om alle aspecten van de aanvraag zorgvuldig af te wegen.

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