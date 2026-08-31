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Container geplaatst in Dongen: opslag roerende zaken
Vandaag om 09:35
Van 27 augustus tot 8 september wordt een container geplaatst aan de Julianastraat in Dongen. Het gaat om opslag van roerende zaken en hiervoor is geen vergunning nodig.
Op 24 augustus is bij de gemeente Dongen een melding gedaan voor het plaatsen van een container aan de Julianastraat 56. De container zal daar staan van 27 augustus tot 8 september en wordt gebruikt voor het opslaan van roerende zaken. Omdat deze activiteit vergunningsvrij is, gelden er geen bezwaarmogelijkheden.
De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001334. Wie meer wil weten, kan contact opnemen met de gemeente Dongen onder vermelding van dit zaaknummer.
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