Container geplaatst in Dongen: opslag roerende zaken

Van 27 augustus tot 8 september wordt een container geplaatst aan de Julianastraat in Dongen. Het gaat om opslag van roerende zaken en hiervoor is geen vergunning nodig.

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Op 24 augustus is bij de gemeente Dongen een melding gedaan voor het plaatsen van een container aan de Julianastraat 56. De container zal daar staan van 27 augustus tot 8 september en wordt gebruikt voor het opslaan van roerende zaken. Omdat deze activiteit vergunningsvrij is, gelden er geen bezwaarmogelijkheden.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001334. Wie meer wil weten, kan contact opnemen met de gemeente Dongen onder vermelding van dit zaaknummer.