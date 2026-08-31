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Sanering asbesthoudende beglazingskit gemeld in Dongen

Vandaag om 09:35

Op 21 augustus is een melding ontvangen voor het saneren van asbesthoudende beglazingskit aan de Beethovenstraat in Dongen. Dit betreft vergunningsvrije sloopwerkzaamheden.

Gevonden voor jou

De melding heeft betrekking op sloopwerkzaamheden aan bouwwerken op Beethovenstraat 15, 5102XA in Dongen. Het zaaknummer van deze melding is Z2026-00001323.

Omdat de werkzaamheden vergunningsvrij zijn, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen. Voor vragen over de melding kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen onder vermelding van het zaaknummer.

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