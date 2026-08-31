Container tijdelijk geplaatst in Rosariopark Dongen

Van 14 tot 16 september 2026 wordt een container geplaatst in parkeervak Rosariopark 81, Dongen. Het gaat om een vergunningsvrije melding.

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Op 26 augustus 2026 heeft de gemeente Dongen een melding ontvangen voor het plaatsen van een container in het Rosariopark. Het betreft parkeervak 81, met als doel opslag van spullen. De container blijft twee dagen staan, van donderdag 14 september tot en met zaterdag 16 september.

Voor deze activiteit geldt geen vergunningsplicht. Dit betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001345.