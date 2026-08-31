Tijdelijke wooneenheden gepland aan Vaartweg in Dongen

In Dongen is een aanvraag gedaan om zes tijdelijke wooneenheden te bouwen aan de Vaartweg. Het project zou tien jaar duren en wijkt af van het huidige omgevingsplan.

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Op 26 augustus 2026 heeft de gemeente Dongen een aanvraag ontvangen voor het realiseren van zes tijdelijke wooneenheden aan de Vaartweg 158. De woningen zouden er maximaal tien jaar blijven staan en vallen buiten de huidige regels van het omgevingsplan.

De aanvraag wordt binnen acht weken beoordeeld. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is. Het project is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001349.