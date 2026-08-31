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Asbest wordt gesaneerd bij Lage Ham in Dongen

Vandaag om 09:35

Op Lage Ham 162 in Dongen zijn sloopwerkzaamheden gemeld voor asbestsanering.

Gevonden voor jou

Op 11 augustus 2026 is een melding ontvangen van sloopwerkzaamheden bij een bouwwerk aan Lage Ham 162 in Dongen. De werkzaamheden hebben betrekking op het verwijderen van asbest en zijn geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001270.

Voor deze melding geldt geen vergunningsplicht, wat betekent dat er geen bezwaar of zienswijze kan worden ingediend. De sanering valt onder vergunningsvrije activiteiten.

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