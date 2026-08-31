Container geplaatst in parkeervak Dongen van 4 tot 17 september

Van 4 tot 17 september 2026 wordt in een parkeervak nabij de Minister Loeffstraat in Dongen een container geplaatst. De melding hiervoor is vergunningsvrij.

Gevonden voor jou

De container zal in het parkeervak nabij Minister Loeffstraat 8 in Dongen worden geplaatst voor opslag van spullen. De melding voor deze activiteit is op 26 augustus 2026 geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001347.

Aangezien deze activiteit vergunningsvrij is, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. De container blijft staan tot en met 17 september.