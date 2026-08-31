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Container geplaatst in parkeervak Dongen van 4 tot 17 september

Vandaag om 09:35

Van 4 tot 17 september 2026 wordt in een parkeervak nabij de Minister Loeffstraat in Dongen een container geplaatst. De melding hiervoor is vergunningsvrij.

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De container zal in het parkeervak nabij Minister Loeffstraat 8 in Dongen worden geplaatst voor opslag van spullen. De melding voor deze activiteit is op 26 augustus 2026 geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001347.

Aangezien deze activiteit vergunningsvrij is, is het niet mogelijk om bezwaar te maken. De container blijft staan tot en met 17 september.

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