Burendag zonder vergunning op Sint Josephstraat in Dongen

Op 26 augustus is een melding ontvangen voor een vergunningsvrij Burendag-evenement op Sint Josephstraat 257 in Dongen.

Gevonden voor jou

De Burendag op 6 september 2026 bij de locatie Sint Josephstraat 257 in Dongen gaat door zonder dat er een vergunning nodig is. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001354 en betreft een vergunningsvrij evenement.

Omdat het om een vergunningsvrije activiteit gaat, zijn er geen mogelijkheden om bezwaar of een zienswijze in te dienen. Het evenement is daarmee officieel goedgekeurd. Voor vragen over dit evenement kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen.